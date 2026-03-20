Электрички Новосибирск — Болотная начнут останавливаться в Киселевке

Пассажиров просят быть внимательными и заранее ознакомиться с актуальным расписанием.

Источник: Аргументы и факты

Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) с 29 марта вносит изменения в расписание пяти пригородных поездов, курсирующих между Новосибирском и станцией Болотная.

Составы будут делать дополнительную остановку на остановочном пункте Киселевка, который ранее не входил в маршруты этих поездов. Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, нововведение коснется трех поездов, следующих из областного центра, и двух — в обратном направлении.

В список попали рейсы, которые пользуются популярностью у дачников и пассажиров, совершающих поездки в дневное время. Теперь остановка в Киселевке будет у следующих поездов:

  • № 6404 Новосибирск — Болотная (отправление с вокзала «Новосибирск-Главный» в 9:18);

  • № 6408 Новосибирск — Болотная (отправление в 11:33);

  • № 6414 Новосибирск — Болотная (отправление в 16:31);

  • № 6407 Болотная — Новосибирск (отправление со станции Болотная в 14:47);

  • № 6413 Болотная — Новосибирск (отправление в 17:12).

Пассажиров просят быть внимательными и заранее ознакомиться с актуальным расписанием, чтобы планировать свои поездки с учетом новых остановок.

