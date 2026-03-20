Какой церковный праздник 20 марта

Сегодня, 20 марта, в православии почитается память ряда священномучеников и преподобных. Один из них — преподобный Павел Препростой (IV) — пример исключительной простоты, незлобия и искренности. Кто такой преподобный Павел Препростой Жизненный путь святого начался с тяжелого испытания. Узнав о неверности своей супруги, он не стал мстить или гневаться, а с христианским смирением оставил мирскую жизнь. В возрасте 60 лет он отправился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Путь к иночеству оказался непростым. Святой Антоний, видя преклонный возраст Павла, посчитал его неспособным к суровым аскетическим подвигам и не принял его. Однако Павел проявил невероятную стойкость: он три дня и три ночи стоял у входа в келлию старца, заявив, что скорее умрет, чем уйдет. Увидев такое непреклонное желание, Антоний изменил свое решение. Испытания и духовные дары Путь Павла к духовному совершенству лежал через тяжелейшие испытания. Преподобный Антоний проверял его смирение и терпение, поручая самую тяжелую работу, заставляя соблюдать строжайший пост, проводить ночи в бдении и совершать бесчисленные земные поклоны. Со временем Павел доказал свою духовную твердость, и Антоний позволил ему жить в отдельной келлии для уединенной молитвы. Согласно преданиям, за многолетние подвиги и глубочайшее смирение Господь наградил Павла Препростого способностью видеть скрытое и предвидеть будущее, а также изгонять нечистых духов. Сила его молитвы была такова, что даже преподобный Антоний Великий, признавал силу смирения Павла. Когда к Антонию привели одержимого юношу, он сказал: Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими. Что еще празднуют православные 20 марта 20 марта православные почитают память священномучеников Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия, Агафодора, Еферия и Капитона. Также в этот день чтут святителя Павла исповедника епископа Прусиадского (IX), преподобного Емилиана Италийского (VI), священномученика Николая пресвитера (1930), преподобномученика Нила, преподобномучениц Матроны, Марии, Евдокии, Екатерины, Антонины, Надежды, Ксении и Анны (1938). 20 марта — день иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». 20 марта 2026 года приходится на пятницу и попадает в период Великого Поста.