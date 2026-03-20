Кравцов сообщил, кто будет вести предмет «Духовно-нравственная культура России»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Предмет «Духовно-нравственная культура России» будут преподавать учителя истории. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Учителя истории», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос о том, кто будет преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России».
Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что 1 сентября 2026 года в школах вводится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Его задача — формирование традиционных общечеловеческих ценностей, заложенных в основу всех религий, в том числе на основе примеров жизни великих людей России.