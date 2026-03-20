Ежи могут погибнуть из-за раннего пробуждения, рассказала биолог

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ежи могут погибнуть, если проснутся раньше и не найдут достаточно корма для набора веса, сообщила РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
Ежи могут выйти из спячки при раннем потеплении, сообщила ранее биолог. Так, в Москву пришло резкое потепление, в отдельные дни температура воздуха достигала плюс 15 градусов и были побиты три вековых рекорда тепла.
«У ежей нет особых убежищ, они делают себе “гнезда” в кучах листьев, трухлявых пнях, под досками, в кучах из сухой травы и валежника, спят под бревнами. Если животные не набрали достаточно веса осенью, то они могут проснуться раньше. И если не найдут достаточно корма, то могут погибнуть» — рассказала Феоктистова.