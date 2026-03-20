В России разрабатывают технологию для борьбы со старением

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Российские ученые из консорциума «Активное долголетие» ведут разработку технологии для борьбы со старением на основе перепрограммирования клеток. Это схоже с подходами, используемыми при создании первого в мире препарата от старения ER-100 в США, сообщила ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета.
ER-100 — экспериментальный препарат американской биотехнологической компании Life Biosciences, который, как стало известно несколько дней назад, впервые испытают на людях. Действие ER-100 основано на механизмах, связанных с так называемыми факторами Яманаки. Эти четыре ключевых белка в 2006 году открыл японский ученый Синъя Яманака, позднее отмеченный за это открытие Нобелевской премией. ER-100 стимулирует естественные внутриклеточные механизмы, запуская работу этих белков без генетических вмешательств.
«Есть данные о начале испытаний аналогичной технологии по перепрограммированию клеток с использованием факторов Яманаки консорциумом “Активное долголетие”, где активное участие принимают ученые из Волгограда. Пока данное направление находится на доклинической стадии», — сказала собеседница агентства.
Подчиненова добавила, что разработанный в США препарат ER-100 направлен на омоложение конкретных клеток нервной системы. По мнению эксперта, в будущем препараты такого класса позволят бороться и с другими неврологическими заболеваниями, например, с болезнью Альцгеймера. «Конечно, с возрастом снижается нейропластичность, нервная система хуже формирует новые связи и хуже восстанавливается, снижается внимание и память, замедляются реакции, ухудшается зрение и слух. Учитывая разнонаправленные функции и проявления нарушений, сложно предсказать, насколько конкретный препарат позволит увеличить продолжительность жизни», — добавила она.