В России разрабатывают технологию для борьбы со старением

ER-100 — экспериментальный препарат американской биотехнологической компании Life Biosciences, который, как стало известно несколько дней назад, впервые испытают на людях. Действие ER-100 основано на механизмах, связанных с так называемыми факторами Яманаки. Эти четыре ключевых белка в 2006 году открыл японский ученый Синъя Яманака, позднее отмеченный за это открытие Нобелевской премией. ER-100 стимулирует естественные внутриклеточные механизмы, запуская работу этих белков без генетических вмешательств.