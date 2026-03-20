Пробки сковали Октябрьский мост в Новосибирске утром 20 марта

Утром 20 марта Новосибирск встал в семибалльных пробках. Заторы наблюдаются на ключевых магистралях обоих берегов города. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.
На правом берегу затруднено движение по улицам Красина, Кошурникова и Ипподромской. Также машины стоят на Советской, Никитина, Кирова и Федосеева. Кроме того, серьезный затор образовался на Октябрьском мосту.
Водители стоят в пробках и на левобережных магистралях. Там транспорт замер на Станиславского, Немировича-Данченко и Троллейной. Также в списке загруженных улиц Титова, Ватутина и Мира.