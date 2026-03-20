Венгерская сторона имеет полное право блокировать предоставление ЕС «военного кредита» Украине на 90 миллиардов евро, заявил Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии уточнил, что речь идёт о юридической точке зрения, так как этот вопрос ещё не решён.
«В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершён, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — сказал Орбан в ходе встречи с представителями средств массовой информации по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Он ответил на вопрос о намерении Венгрии не допустить выделения украинской стороне 90 миллиардов евро, пока она не возобновит работу нефтепровода «Дружба».
Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Зеленский начал угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками Вооружённых сил Украины из-за блокировки очередного кредита от ЕС для украинской стороны.
Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского.