Юрист Левашенко предупредила россиян о штрафах за видеосъемку соседей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Штраф за использование скрытой камеры или видеосъемку соседей в России может составить до 200 тыс. рублей, в определенных случаях такие действия могут повлечь уголовную ответственностью. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
Она напомнила, что сбор и хранение сведений о частной жизни граждан без их согласия запрещены. В многоквартирном доме установка камеры на общем имуществе, например на лестничной площадке, требует решения общего собрания собственников, однако даже при его наличии необходимо соблюдать требования законодательства о персональных данных.
«Если камера направлена, например, на дверь квартиры соседа и при ее открытии фиксирует происходящее внутри, это может быть признано нарушением, — отметила она. — В судебной практике такие камеры нередко обязывают демонтировать. В зависимости от обстоятельств возможны штраф до 200 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, арест до 4 месяцев. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы до 2 лет».
Левашенко пояснила, что уголовная ответственность наступает, если будет доказано, что действия носили умышленный характер и были направлены на сбор сведений о частной жизни. "При этом правонарушением считается уже сам факт сбора таких сведений без согласия лица (например, если фиксируется информация о частной жизни с помощью видеосъемки), а более тяжким случаем является передача этих данных третьим лицам или их публичное распространение, — рассказала она.
Юрист также отметила, что даже если суд придет к выводу об отсутствии умысла или установит, что камера не фиксировала сведения, относящиеся к частной жизни, пострадавшая сторона вправе обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. «В этом случае суд также может обязать демонтировать камеру и назначить денежную компенсацию, размер которой определяется судом», — сказала она.
Левашенко подчеркнула, что нарушения можно избежать, если при наличии согласия собственников камера охватывает только общее имущество (лифтовые холлы, лестницы), а записи используются исключительно для личных нужд и не передаются третьим лицам. В частном доме, по ее словам, суд может признать такую установку допустимой, если соседний участок попадает в кадр лишь незначительно (например, фиксируется забор или прилегающая территория без возможности идентификации человека).