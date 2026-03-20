Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятиклассники Ростовской области с 2027 года будут сдавать историю устно

С 2027 года выпускников 9-х классов в Ростовской области ждет нововведение: экзамен по истории они будут сдавать в устной форме. Об этом «КП-Ростов» рассказал кандидат педагогических наук, профессор РАЕ Александр Уваровский.

По его словам, это возвращение к традиционной форме аттестации, которая существовала до введения ЕГЭ. Устный экзамен позволит оценить не просто знание дат, а общее понимание предмета, в то время как тестовая система нередко поощряет «натасканность».

Выбор истории не случаен: сегодня этот предмет претендует на роль обязательного наряду с русским языком и математикой. При этом девятиклассники выбраны не случайно — они завершают общий курс истории Отечества, тогда как в старшей школе начинается углубленная подготовка к ЕГЭ.

Уваровский отметил, что устная аттестация в школах региона фактически никогда не исчезала — многие гимназии давно практикуют экзамены в форме собеседований, концертов и выставок. Теперь эта практика получит официальный статус на государственном уровне.

Эксперт также добавил, что ключевая проблема современного образования — не столько в учебниках, сколько в методиках преподавания, которые не успевают адаптироваться к часто меняющимся программам. Однако он выразил надежду, что со временем появятся новые педагогические подходы, позволяющие сделать историю для школьников живой и понятной.