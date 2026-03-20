Девятиклассники Ростовской области с 2027 года будут сдавать историю устно

С 2027 года выпускников 9-х классов в Ростовской области ждет нововведение: экзамен по истории они будут сдавать в устной форме. Об этом «КП-Ростов» рассказал кандидат педагогических наук, профессор РАЕ Александр Уваровский.
По его словам, это возвращение к традиционной форме аттестации, которая существовала до введения ЕГЭ. Устный экзамен позволит оценить не просто знание дат, а общее понимание предмета, в то время как тестовая система нередко поощряет «натасканность».
Выбор истории не случаен: сегодня этот предмет претендует на роль обязательного наряду с русским языком и математикой. При этом девятиклассники выбраны не случайно — они завершают общий курс истории Отечества, тогда как в старшей школе начинается углубленная подготовка к ЕГЭ.
Уваровский отметил, что устная аттестация в школах региона фактически никогда не исчезала — многие гимназии давно практикуют экзамены в форме собеседований, концертов и выставок. Теперь эта практика получит официальный статус на государственном уровне.
Эксперт также добавил, что ключевая проблема современного образования — не столько в учебниках, сколько в методиках преподавания, которые не успевают адаптироваться к часто меняющимся программам. Однако он выразил надежду, что со временем появятся новые педагогические подходы, позволяющие сделать историю для школьников живой и понятной.