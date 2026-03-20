ЦАХАЛ заявила об ударе по инфраструктуре в Тегеране

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну ударов по инфраструктуре… в Тегеране», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Ранее ЦАХАЛ также заявила о нанесении удара по объекту, связанному с ядерной программой Ирана. По данным израильской армии, удары пришлись на ядерный центр «Талеган» на территории Ирана.
В свою очередь Иран нанес ракетный удар по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Янбу на побережье Красного моря.
Накануне прошел саммит ЕС. По итогам встречи дипломаты не согласовали вопрос о военной поддержке Соединенных Штатов в конфликте с Ираном. Однако тогда саммит ЕС призвал ввести мораторий на атаки на энергетические объекты на Ближнем Востоке.