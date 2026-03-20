После рейда во Владивостоке из России выдворят 13 таксистов-иностранцев

В управлении напоминают, что в Приморском крае действует постановление губернатора № 99-пг от 4 декабря 2025 года. Этот документ запрещает работодателям привлекать в 2026 году иностранных граждан с патентами к работе в сфере пассажирских перевозок, в том числе в легковом такси и при аренде легковых машин с водителем. В перечне, который приложен к постановлению, также указано, что мигрантам нельзя работать на регулярных и заказных маршрутах наземного транспорта, обслуживать городские и пригородные автобусные рейсы и оказывать другие услуги по перевозке пассажиров.