После рейда во Владивостоке из России выдворят 13 таксистов-иностранцев

Во Владивостоке задержали 13 иностранных граждан, которые работали в такси и возили пассажиров без законных оснований. Всем назначили штрафы, после чего их выдворят из России, сообщило управление по вопросам миграции УМВД по Приморскому краю.
По данным полиции, рейд прошёл в районе улицы Спортивной. Там сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции УМВД по Приморскому краю вместе с сотрудниками УФСБ останавливали машины, которые занимались перевозкой пассажиров, и проверяли документы у водителей, а при необходимости — и у пассажиров. Всего они проверили около 40 автомобилей и выявили 13 водителей — граждан бывших союзных республик, которые незаконно работали в такси.
В управлении напоминают, что в Приморском крае действует постановление губернатора № 99-пг от 4 декабря 2025 года. Этот документ запрещает работодателям привлекать в 2026 году иностранных граждан с патентами к работе в сфере пассажирских перевозок, в том числе в легковом такси и при аренде легковых машин с водителем. В перечне, который приложен к постановлению, также указано, что мигрантам нельзя работать на регулярных и заказных маршрутах наземного транспорта, обслуживать городские и пригородные автобусные рейсы и оказывать другие услуги по перевозке пассажиров.
После того как задержанных доставили в управление по вопросам миграции, там оформили документы по разным статьям КоАП. Все 13 иностранных граждан оштрафованы и подлежат выдворению за пределы страны.