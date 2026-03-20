Омская хоккейная команда впервые вышла в плей-офф ВХЛ

Команда «Омские крылья» впервые в своей истории завоевала право участия в плей-офф Высшей хоккейной лиги. Команду с важным событием в своем телеграм-канале поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Исторический момент! Мы долго этого ждали! Только Омск! Только победа!», — поздравил омских хоккеистов губернатор.
Стартовые игры запланированы на следующей неделе на реконструированном льду спортивно-концертного комплекса. Подготовка арены к матчам плей-офф включает проверку ледового покрытия, систем освещения и зрительских зон в соответствии с требованиями лиги.
Ранее мы писали, что первые игры плей-офф уже намечены, однако на официальном сайте команды указано, что матчи 22 и 24 марта пройдут в Хоккейной академии «Авангард».