Еворосоюз предоставит Украине кредит в 90 миллиардов евро «тем или иным путем». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.
«Эти деньги остаются блокированными из-за позиции одного лидера. Но мы направим эти деньги Украине тем или иным путем», — сказала глава ЕК на пресс-конференции.
Фон дер Ляйен не уточнила, каким именно образом и когда это может произойти.
Ранее Венгрия заблокировала выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Это произошло после того, как в конце января Киев остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».
Затем Владимир Зеленский заявил, что «один человек» блокирует кредит. Он пригрозил передать его координаты ВСУ. В ответ на эти угрозы председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил протест против подобных высказываний киевского главаря.