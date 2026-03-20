Фон дер Ляйен: ЕС выделит Украине 90 млрд евро, несмотря на блокировку

Глава ЕК пообещала выделить Украине 90 млрд евро «тем или иным путем».

Источник: Комсомольская правда

Еворосоюз предоставит Украине кредит в 90 миллиардов евро «тем или иным путем». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

«Эти деньги остаются блокированными из-за позиции одного лидера. Но мы направим эти деньги Украине тем или иным путем», — сказала глава ЕК на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен не уточнила, каким именно образом и когда это может произойти.

Ранее Венгрия заблокировала выделение кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро. Это произошло после того, как в конце января Киев остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

Затем Владимир Зеленский заявил, что «один человек» блокирует кредит. Он пригрозил передать его координаты ВСУ. В ответ на эти угрозы председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил протест против подобных высказываний киевского главаря.

