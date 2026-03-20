Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин в России

После рекомендации Минздрава о том, что оптимальный возраст для рождения ребёнка — от 18 до 35 лет, в профессиональном сообществе заговорили о том, что верхнюю планку не стоит воспринимать как жёсткое ограничение. Министерство вправе давать рекомендации, исходя из задач охраны здоровья, однако устанавливать предельный возраст для материнства было бы неверно. Эксперт считает, что нижняя граница в 18 лет понятна с точки зрения физиологической зрелости, а вот верхняя зависит от слишком большого числа обстоятельств.