Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин в России

«С учётом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18−49 лет», — уточняет агентство.
Документ утвердили в феврале 2026 года. В нём указали, что мужчины сохраняют способность к зачатию после полового созревания, однако с возрастом вероятность рождения ребёнка снижается. В министерстве отметили, что речь идёт о медицинских рекомендациях в рамках диспансеризации.
В тексте подчёркивается, что мужское бесплодие часто выявляют у пациентов без выраженных жалоб. Поэтому системе здравоохранения важно проводить профилактическую работу и регулярные обследования.
Отдельно в рекомендациях говорится о влиянии возраста на результаты. При возрасте будущего отца старше 35 лет вероятность рождения живого ребёнка снижается примерно в два раза даже при использовании ЭКО. Также отмечается, что у детей от возрастных отцов чаще фиксируют отклонения по состоянию здоровья.
После рекомендации Минздрава о том, что оптимальный возраст для рождения ребёнка — от 18 до 35 лет, в профессиональном сообществе заговорили о том, что верхнюю планку не стоит воспринимать как жёсткое ограничение. Министерство вправе давать рекомендации, исходя из задач охраны здоровья, однако устанавливать предельный возраст для материнства было бы неверно. Эксперт считает, что нижняя граница в 18 лет понятна с точки зрения физиологической зрелости, а вот верхняя зависит от слишком большого числа обстоятельств.
