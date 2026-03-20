Вернувшийся с Россию лыжник Савелий Коростелёв опубликовал фото из сауны

Напомним, Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне на 50 км. Дорогу на олимпийские состязания ему открыл нейтральный статус, который в этом году получили только два российских лыжника — допуск к состязаниям также получила Дарья Непряева. На церемонии закрытия Олимпиады-2026 Савелий Коростелёв пронёс Дарью Непряеву на плечах. В Федерации лыжных гонок России назвали выступление лыжников на Олимпиаде достойным, отметив высокий уровень молодых спортсменов.