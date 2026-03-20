Жительница Новочеркасска потеряла три пальца из-за памятника на кладбище

В Ростовской области 42-летняя женщина лишилась трёх пальцев в результате несчастного случая на кладбище. Трагедия произошла, когда она ухаживала за могилой отца, пишет «КП-Ростов».
В тот день Елена (имя изменено по просьбе героини) приехала навести порядок. Убрав сорняки и листву, она решила протереть гранитный памятник. Едва женщина потянулась к верхней части монумента, как массивная плита весом более центнера рухнула на неё.
«Я даже не опиралась, просто придерживала за край. И тут камень поехал прямо на меня. В глазах потемнело, боли были адские — я даже закричать не смогла», — вспоминает пострадавшая.
К счастью, рядом оказались люди. Прохожие помогли сдвинуть глыбу, наложили жгут и срочно доставили женщину в больницу. Но спасти пальцы не удалось — указательный, безымянный и средний пришлось ампутировать.
Позже выяснилось, что памятник простоял много лет, но со временем земля под ним просела. Конструкция потеряла устойчивость и держалась буквально на честном слове. Любое прикосновение могло стать роковым — что и произошло.
После операции женщина пережила тяжёлый период: истерику, фантомные боли и невозможность работать. Для бухгалтера потеря пальцев стала серьёзным ударом — пришлось заново учиться печатать. Сейчас она справляется, хоть и не без труда.
«Я никого не виню. Просто так сложилось. Главное, что рядом не оказалось детей», — говорит Елена, стараясь сохранять самообладание и даже иронию.