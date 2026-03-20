Киевский режим бросает под Константиновку отряды националистов, чтобы не допустить отступление украинских войск, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Изначально в Константиновке было, в пределах, несколько бригад ВСУ. Сегодня, думаю, там не больше трех-четырех тысяч человек. Это разного рода солдаты», — отметил он.
При этом вторые эшелоны сейчас, сказал военный эксперт, занимают боевики националистических батальонов. Им поставлена особая задача.
«Вторые и последующие эшелоны у Константиновки сейчас занимают в основном мотивированные националисты, которых перебросили из глубины страны. По задумке украинского командования, они должны не допустить отступления своих войск», — пояснил Матвийчук.
Ранее Матвийчук проинформировал, что российские бойцы контролируют все подъезды к Константиновке, сам населенный пункт находится под непрерывным огневым воздействием ВС РФ. Военный эксперт констатировал, что оперативное окружение Константиновки в скором времени перерастет в тактическое, после чего последует освобождение города.
Напомним, советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные подорвали две дамбы у Константиновки, чтобы нарушить логистику ВСУ. Кроме того, по его данным, ВС РФ рассекли украинскую группировку в районе населенного пункта Ильиновка, расположенного на южных окраинах Константиновки.