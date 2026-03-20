За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 9 пожаров, один человек погиб

В населенном пункте Новогеоргиевка Иланско-Нижнеингашского муниципального округа загорелся гараж. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Возгорание ликвидировали девять человек и три единицы техники, в том числе добровольцы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в краевом МЧС.