За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 9 пожаров, один человек погиб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске произошел пожар на площади около 180 квадратных метров.
Сгорела хозпостройка, огонь также повредил кровлю частного жилого дома. Пожилая женщина получила отравление продуктами горения и погибла. В тушении участвовали 18 человек и шесть единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В населенном пункте Новогеоргиевка Иланско-Нижнеингашского муниципального округа загорелся гараж. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Возгорание ликвидировали девять человек и три единицы техники, в том числе добровольцы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в краевом МЧС.