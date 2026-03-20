Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Епископ Варфоломей принял дела Новосибирской епархии

Контролировал процесс передачи представитель патриархии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской епархии сменился руководитель. Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей официально вступил в должность 18 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви.

В этот день владыка Варфоломей принял дела у своего предшественника — митрополита Рязанского и Михайловского Никодима. Процедура прошла в строгом соответствии с порядком, который утвердил Священный Синод еще 27 декабря 2023 года.

Контролировал процесс передачи представитель патриархии. На церемонии присутствовал епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Святейшего Патриарха и заместитель Управляющего делами Московской Патриархии.

Напомним, что митрополита Никодима освободили от управления Новосибирской епархией 12 марта. Перед передачей дел он совершил благодарственный молебен, ознаменовав завершение своего архипастырского служения в городе.