Епископ Варфоломей принял дела Новосибирской епархии

В Новосибирской епархии сменился руководитель. Епископ Новосибирский и Бердский Варфоломей официально вступил в должность 18 марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви.
В этот день владыка Варфоломей принял дела у своего предшественника — митрополита Рязанского и Михайловского Никодима. Процедура прошла в строгом соответствии с порядком, который утвердил Священный Синод еще 27 декабря 2023 года.
Контролировал процесс передачи представитель патриархии. На церемонии присутствовал епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Святейшего Патриарха и заместитель Управляющего делами Московской Патриархии.
Напомним, что митрополита Никодима освободили от управления Новосибирской епархией 12 марта. Перед передачей дел он совершил благодарственный молебен, ознаменовав завершение своего архипастырского служения в городе.