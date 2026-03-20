Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В местах массового скопления людей на Ураза-байрам будут установлены рамки металлоискателей, вещи будут досматривать, поэтому не стоит брать с собой металлические предметы и большие сумки, также важно не забыть коврик для молитв, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва на начнется 20 марта в 7.00 в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.
«На всех площадках безопасность будут обеспечивать правоохранители. Будут установлены металлоискатели, поэтому не стоит брать с собой металлические предметы. Также советую не брать большие сумки, их будут досматривать, это увеличит время прохождения рамок», — сказал муфтий.
Также он посоветовал верующим в этот день отказаться от использования личного транспорта и приехать на молитву заранее, а также заранее купить обратный билет на метро, чтобы не создавать заторы в вестибюлях и на станциях.
«Важно не забыть коврик для молитвы, а также одеться по погоде, ведь утром может быть еще холодно, а в мечетях все не уместятся. На молитву принято одеться в красивую одежду, использовать благовония, но главное, что нужно “взять” — это чистое намерение, чтобы создать атмосферу праздника для себя и окружающих», — сказал Аббясов.
Ранее Аббясов сообщил РИА Новости, что на площадках ДУМ РФ в праздник Ураза-байрам ожидают порядка 150−200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч в Московской области.
В 2026 году мусульмане встретили Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершив в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр («Праздник разговения») — торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан — в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.