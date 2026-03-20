Красноярские коммунальщики раскрыли данные о составе водопроводной воды в городе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы могут познакомиться с подробными результатами исследований холодной воды, которая течет из крана дома.
22 марта в мире отмечают День водных ресурсов, и тема 2026 года — «Где вода течет, равенство растет». По данным ВОЗ, опубликованным в 2025 году, 2,1 млрд человек не имели доступа к чистой питьевой воде. И это весомый аргумент, чтобы вспомнить, как повезло красноярцам жить на берегу могучего Енисея в городе, где можно пить воду прямо из-под крана.
Традиционно к 22 марта «КрасКом» публикует на сайте предприятия подробные результаты исследований водопроводной воды по семи городским водозаборам с разбивкой по районам города. В открытом доступе их может изучить каждый житель города и удостовериться в достойном качестве воды, которая течет из крана в его квартире.
«Одна из приоритетных экологических задач предприятия — снижение потерь холодной воды во время ее транспортировки от водозабора до потребителя, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — Установка приборов учета и регулирующей аппаратуры, настройка гидравлических режимов и замена трубопроводов позволили за последние три года сократить объем добываемой воды практически на 50 тысяч кубометров в год. К другим природоохранным мероприятиям можно отнести повышение качества очистки воды, использованной красноярцам. В этом году закончили проектирование станции ультрафиолетового обеззараживания для левобережных очистных сооружений. Проект успешно прошел экспертизу, и сейчас идёт подготовка документации для проведения конкурса по выбору подрядчика на строительство станции УФО. Для правобережных — начинается проектная работа по реконструкции блока биологической очистки».
Напомним, лаборанты компании «КрасКом» проверяют ежедневно 40 проб питьевой воды, которые доставляют со всего города. В преддверии праздника коммунальщики делятся фактами о красноярской водопроводной воде:
1. Качество водопроводной воды в Красноярске остается практически неизменным на протяжении более ста лет наблюдений: химический состав енисейской воды все так же идеален для человека.
2. Поскольку скважины забирают подрусловую воду Енисея с глубины 20−25 метров, на ее качество не влияют ни весенний паводок, ни летняя засуха, ни осенние дожди.
3. Водопроводную воду в Красноярске очищает сама природа. Естественным фильтром для нее служит многометровый слой донного песка и гальки Енисея. Однако ее все равно обеззараживают — таково требование российских СанПиН к эксплуатации городских водопроводов.
4. Вода поступает в водопроводную сеть круглый год с одинаковой температурой — не выше плюс 13−14 градусов.
5. В Красноярске очень мягкая вода: показатель общей жесткости для водопроводной воды в России регламентирован и не должен превышать 7°Ж, а в Красноярске всего 1,1−1,8 градуса жесткости;
6. Водопроводная вода в Красноярске проверяется по 70 показателям;
7. Красноярская вода отличается отличными вкусовыми свойствами, которые были отмечены различными наградами на дегустационных конкурсах.