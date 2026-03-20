Красноярские коммунальщики раскрыли данные о составе водопроводной воды в городе

«Одна из приоритетных экологических задач предприятия — снижение потерь холодной воды во время ее транспортировки от водозабора до потребителя, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — Установка приборов учета и регулирующей аппаратуры, настройка гидравлических режимов и замена трубопроводов позволили за последние три года сократить объем добываемой воды практически на 50 тысяч кубометров в год. К другим природоохранным мероприятиям можно отнести повышение качества очистки воды, использованной красноярцам. В этом году закончили проектирование станции ультрафиолетового обеззараживания для левобережных очистных сооружений. Проект успешно прошел экспертизу, и сейчас идёт подготовка документации для проведения конкурса по выбору подрядчика на строительство станции УФО. Для правобережных — начинается проектная работа по реконструкции блока биологической очистки».