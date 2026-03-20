Мельников оценил шанс отмены экстрадиции археолога Бутягина на Украину

Правозащитник Иван Мельников, комментируя aif.ru решение Польши выдать российского археолога Александра Бутягина Украине, заявил, что есть все основания его обжаловать.
Напомним, российского ученого задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинских властей. Его обвиняют в якобы проведении незаконных археологических раскопок в Крыму с 2014 по 2019 год. 18 марта стало известно, что суд в Варшаве удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина.
«Есть все основания обжаловать решение Польши. По нормам международного права недопустимо экстрадировать человека на территорию, где ему угрожает опасность. Что можно считать такой опасностью? На Украине идут военные действия, соответственно, в зону военных действий человека экстрадировать нельзя», — отметил Мельников.
Также он добавил, что беспристрастное разбирательство в отношении Бутягина в Польше невозможно в силу напряженных отношений между РФ и Украиной.
«Существует угроза физическая, то есть применения силы и осуществления каких-либо противоправных действий, опять же, учитывая страну происхождения ученого и то, что ему инкриминируется политически ангажированное дело. Поэтому решение об экстрадиции, вынесенное Польшей, с точки зрения международного права недопустимо», — подчеркнул Мельников.
Правозащитник отметил, что при разбирательствах защита должна была представить заключения ряда международных общественных объединений о невозможности экстрадиции ученого из Польши на Украину.
«Сейчас нужно это решение оперативно обжаловать, чтобы оно не вступило в законную силу. Иначе какой смысл бороться? Россия должна включиться активно в этот процесс. Я думаю, что, безусловно, помимо дипломатических нот, тема незаконности решения польских властей будет поднята МИДом. Если его делом занимаются профессионалы, то, думаю, есть все шансы, чтобы остановить экстрадицию Бутягина», — подытожил собеседник aif.ru.