В 2025 году спасательный отряд «ЛизаАлерт» при поддержке Билайн нашел и спас более 400 пропавших красноярцев

«Билайн уже 13 лет поддерживает нас, и это партнерство помогает нам внедрять передовые технологии для спасения людей. Особенно сейчас важны профессиональные дроны. Они обследуют большие территории за считанные минуты, могут находить людей даже в темноте или сквозь деревья и передавать голосовые сообщения для координации поисков. Мы открыли сбор средств на их приобретение, и каждый может внести посильный вклад в их покупку, помогая увеличить количество спасенных», — отметил Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» ПСО «ЛизаАлерт».