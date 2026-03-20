Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 марта

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 20 марта 2026 года.

Овнам сегодня может вскружить голову любовь или сильное желание, из-за чего они рискуют потерять связь с реальностью. Есть вероятность завышенных ожиданий и переоценки своих возможностей. Чтобы избежать разочарований, им стоит трезво оценить ситуацию и скорректировать планы.

Тельцам придется адаптироваться к новым условиям и правилам, которые могут касаться работы, финансов или личной жизни. Сначала это может вызвать тревогу, но позже появятся варианты решений и компромиссы. В итоге ситуация окажется не такой сложной, как казалось вначале.

Близнецам день дает надежду на развитие планов и новые перспективы. Возможна поддержка со стороны окружающих, особенно женщин, или появление союзников. Однако им самим пока сложно активно включиться в процесс — лучше не торопить события.

Ракам стоит избегать иллюзий и излишнего оптимизма, особенно в финансовых и правовых вопросах. Их собственные эмоции могут мешать объективной оценке ситуации. Необдуманные решения или компромиссы могут обойтись дорого.

Львам не стоит зацикливаться на одном варианте развития событий, так как есть альтернативы. В будущем возможны приятные бонусы или поддержка, но сейчас лучше не спешить. Некоторые хорошие события могут произойти с задержкой.

Девам важно быть внимательнее, так как за привлекательной оболочкой могут скрываться проблемы. Обман или недосказанность могут маскироваться под приятные жесты или обещания. Особенно осторожно стоит подходить к финансовым решениям.

Весам удастся сохранить баланс и отстоять свои интересы без конфликтов. Они могут успешно выступить посредниками и помочь урегулировать споры. Однако им стоит помнить, что другие тоже способны действовать не совсем открыто.

Скорпионам день принесет приятные моменты, которые сгладят возможные трудности. Это поможет легче воспринимать новые задачи и людей. Но в серьезных вопросах, особенно финансовых, им стоит быть внимательнее.

Стрельцам откроются более позитивные стороны текущих обстоятельств, что улучшит настроение. Там, где раньше были ограничения, появятся возможности и компромиссы. Единственным минусом могут стать дополнительные расходы.

Козерогам важно соблюдать меру во всем, чтобы избежать лишних затрат энергии и ресурсов. Даже приятные ситуации могут обернуться перегрузкой, если не контролировать баланс. Особенно это касается общения, подарков и бытовых вопросов.

Водолеям день принесет гармонию и ощущение облегчения после недавних сложностей. Многие препятствия исчезнут или окажутся полезными. Появятся возможности для компромиссов и приятных взаимодействий.

Рыбам повезет в решении текущих задач, особенно связанных с финансами. Некоторые ситуации могут разрешиться неожиданно и удачно. Однако им не стоит рассчитывать на стабильность и лучше не усложнять планы, передает «Рамблер».