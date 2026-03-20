Биолог Хряпин объяснил, как защититься от клещей-гигантов

Гигантские клещи атакуют российские регионы. Насколько они опасны и как от них защититься, рассказал aif.ru энтомолог Роман Хряпин.
Эксперт отметил, что речь идет о клещах рода Hyalomma (Хиаломма). Название переводится как «стеклянный глаз», из-за крупного размера у них можно разглядеть на теле глаза. Собеседник издания подчеркнул, что этот вид членистоногих обитает только в степных регионах.
«Если вы встретите его в лесу, то это особое везение, поскольку эти клещи живут на хорошо прогреваемых территориях. В отличие от обычных, они очень крупные, хорошо заметные. То есть, если соблюдать все правила личной безопасности, правильно одеваться, то такого клеща легко вовремя заметить на одежде и уничтожить. Для обработки территорий от Hyalomma требуются более концентрированные средства, поскольку у них толще хитиновый панцирь», — объяснил Хряпин.
Эксперт уточнил, что Hyalomma можно встретить на степных территориях Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии.