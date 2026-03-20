Врач назвала комфортную температуру в спальне для сна

РИА Новости: плюс 16−20 градусов будут наиболее комфортны для ночного сна.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Температура в диапазоне плюс 16−20 градусов наиболее комфортная для ночного сна, сообщила РИА Новости кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

«Пробуждение связано с терморегуляцией: ночью температура тела снижается, а к утру начинает расти. Если в спальне слишком тепло или человек перегревается под одеялом, сон чаще становится поверхностным. В таких условиях труднее проснуться бодрым. В рекомендациях по гигиене сна часто называют диапазон 16−20 градусов как более комфортный для ночного сна», — рассказала Бонадыкова.

По ее словам, сон может стать менее глубоким и чаще прерываться из-за синего света от телефонов и ноутбуков вечером, что задерживает выработку мелатонина.