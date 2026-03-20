В Омске пройдет акция по сбору отработанных шин

В Омске стартует акция по сбору отработанных автомобильных покрышек «Второй заезд».

Источник: Аргументы и факты

С 25 по 27 марта любой автовладелец может сдать на территории Омска ненужные шины. Их приём будет вестись бесплатно.

Специализированные пункты приёма откроют у ТК «Бутырский базар» и ТК «Маяк». Спецконтейнеры будут находиться на парковках торговых центров ежедневно с 9 до 15 часов.

Принести можно шины от легковых и грузовых автомобилей размером до R 22,5 включительно, а также камеры. Собранные покрышки отправятся на переработку.

Принимать не будут покрышки от юридических лиц, крупногабаритные и повреждённые шины и покрышки от спецтехники.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, принято решение проводить акцию «Второй заезд» в Омске ежеквартально.

Ранее мы писали, что на Омском заводе литьевых пластмасс запустили цех по переработке использованной пластиковой посуды.