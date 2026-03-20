С бензином и без: как изменился парк электрокаров в Нижегородской области за три года

«В 2025 году зарегистрировано 5326 электромобилей, 4071 из которых гибридный», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Если в 2023 году на учете стояла 1810 машин, то в 2024 году их число выросло до 3270, а по итогам 2025 года достигло 5326 единиц.
При этом большую часть автопарка составляют гибридные автомобили, совмещающие электрический и бензиновый двигатели. Их доля тоже неуклонно растет:
2023 год: из 1810 электромобилей 1246 были гибридными. 2024 год: из 3270 электромобилей гибридных насчитывалось 2249. 2025 год: из 5326 электромобилей гибридные составили уже 4071.
