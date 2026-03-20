Отец 7 детей из Ростовской области месяц выживал под обстрелами на СВО

36-летний Роман Волошин из Матвеево-Курганского района — многодетный отец с уникальной судьбой. У него семь сыновей, младший из которых родился, пока отец лежал в госпитале после тяжёлого ранения. Историю ростовчанина, прошедшего через пекло, рассказал rostov.kp.ru.
До начала СВО Роман ходил в загранплавания боцманом на сухогрузе. Первенец появился на свет, когда отец был в рейсе. Позже у пары родились ещё пятеро мальчиков. В 2023 году Роман принял решение отправиться в зону спецоперации — несмотря на бронь для многодетных и слёзы супруги, которой пришлось дать письменное согласие.
В марте 2023-го, спустя всего десять дней после учебки, Роман пошёл на штурм Белогоровки под Луганском. Взрывной волной его отбросило, он получил травму грудной клетки. Из-за плотного огня эвакуация была невозможна — бойцы выбирались сами. Врачи в луганском госпитале удивились, что он вообще остался жив: у Романа развился пневмоторакс, лёгкое оказалось сжато.
В марте 2025-го штурмовик попал в жёсткую переделку под Торецком. Вместе с товарищем их накрыло осколками мины. Укрывшись в земляной норе, они держали оборону почти месяц — с 4 по 29 апреля. Связь с командованием не прерывали, помогали раненым добираться до укрытия.
Еды почти не было — несколько сникерсов на всех, потом неделя полного голода. Воды тоже. Лишь спустя 25 дней, сделав укол обезболивающего, Роман с товарищем прошли 10 километров до своих под обстрелами.
Всё это время дома ждала Надежда — беременная седьмым ребёнком. Когда связь с мужем пропала на месяц, она обивала пороги военкоматов. Первая весточка пришла из медчасти: «Живой».
А в июне — новость, которая растрогала даже видавших виды раненых: «У тебя родился сын! Рост — 51 см, вес — 3,5 кг». Мальчика назвали Романом Романовичем.
Впервые отец взял его на руки только в августе, когда приехал в отпуск. У него растут семь сыновей: Вадим, Дмитрий, Иван, Евгений, Руслан, Игнат и маленький Роман.
Сейчас глава семейства снова на передовой — в отряде «Барс». Говорит, чтобы его детям никогда не пришлось брать в руки оружие.