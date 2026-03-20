Джонсон: у Ирана оказалось больше ракет, чем считали на Западе

Иранская сторона располагает гораздо большим числом баллистических ракет, чем считали в странах Запада, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
«Думаю, они многого не учли, когда начинали этот конфликт. Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Ирана больше баллистических ракет, чем предполагалось на Западе. Это происходит в то время, когда две ключевые системы вооружения Запада для борьбы с баллистическими ракетами — комплексы THAAD и Patriot — фактически исчерпали свой ресурс», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что нехватка ракет в Соединённых Штатах связана с бюрократией.
«Дружба и бюрократия — одна из причин, по которой США строят так мало ракет Patriot. Они стоят дорого. Их стоимость колеблется от четырёх до шести миллионов долларов за единицу, и они всё ещё собираются вручную», — заявил он.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов.