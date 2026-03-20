Нарколог опроверг безопасные нормы употребления спиртного

Безопасных доз алкоголя не существует, даже умеренное употребление повышает риски заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-нарколога Андрея Сергеева.
По словам специалиста, в медицинской среде нет единой позиции по этому вопросу. Часть врачей допускает, что небольшие объемы спиртного — например, одна бутылка пива или два бокала вина в неделю — не наносят вреда. Однако, как уточнил нарколог, многолетняя практика указывает на обратное.
Врач отметил, что даже при умеренном употреблении алкоголя повышается вероятность развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы и психических расстройств.
Отдельно он указал на токсичность спиртного. В первую очередь, по его данным, страдает пищеварительная система. Употребление алкоголя связано с риском цирроза печени, панкреатита, а также рака желудка и кишечника. Кроме того, повышается вероятность инсультов, инфарктов и развития атеросклероза.
Специалист также опроверг распространенное мнение о том, что алкоголь помогает справляться со стрессом. По его словам, кратковременный эффект сменяется усилением тревожности, что может привести к формированию зависимости.
Нарколог добавил, что отношение к алкоголю зависит от культурных традиций и условий жизни. Он отметил, что не встречал долгожителей, регулярно употребляющих спиртное, при этом допустил, что на показатели могут влиять генетика, питание, экология и образ жизни.
Отдельно врач прокомментировал распространенную в западной культуре модель ежедневного употребления небольших доз крепкого алкоголя. По его мнению, такая практика во многом связана с продвижением алкогольной продукции и не отражает объективную картину влияния спиртного на здоровье.
