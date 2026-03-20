Нарколог опроверг безопасные нормы употребления спиртного

Безопасных доз алкоголя не существует, даже умеренное употребление повышает риски заболеваний.

Безопасных доз алкоголя не существует, даже умеренное употребление повышает риски заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-нарколога Андрея Сергеева.

По словам специалиста, в медицинской среде нет единой позиции по этому вопросу. Часть врачей допускает, что небольшие объемы спиртного — например, одна бутылка пива или два бокала вина в неделю — не наносят вреда. Однако, как уточнил нарколог, многолетняя практика указывает на обратное.

Врач отметил, что даже при умеренном употреблении алкоголя повышается вероятность развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы и психических расстройств.

Отдельно он указал на токсичность спиртного. В первую очередь, по его данным, страдает пищеварительная система. Употребление алкоголя связано с риском цирроза печени, панкреатита, а также рака желудка и кишечника. Кроме того, повышается вероятность инсультов, инфарктов и развития атеросклероза.

Специалист также опроверг распространенное мнение о том, что алкоголь помогает справляться со стрессом. По его словам, кратковременный эффект сменяется усилением тревожности, что может привести к формированию зависимости.

Нарколог добавил, что отношение к алкоголю зависит от культурных традиций и условий жизни. Он отметил, что не встречал долгожителей, регулярно употребляющих спиртное, при этом допустил, что на показатели могут влиять генетика, питание, экология и образ жизни.

Отдельно врач прокомментировал распространенную в западной культуре модель ежедневного употребления небольших доз крепкого алкоголя. По его мнению, такая практика во многом связана с продвижением алкогольной продукции и не отражает объективную картину влияния спиртного на здоровье.

Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.