Пьяный 54-летний красноярец вез маленького сына в салоне автомобиля

Красноярский экипаж ДПС задержал 54-летнего пьяного водителя, в салоне автомобиля которого находился маленький ребенок. Признаки опьянения у водителя госавтоинспекторы заметили, остановив автомобиль марки «КИА» для проверки. Алкотестер показал результат 0,63 мг/л, это говорит о том, что мужчина выпил немало. На заднем сиденье остановленного автомобиля сотрудники ДПС заметили маленького мальчика — сына задержанного водителя. Пока на мужчину в салоне патрульного автомобиля оформляли протокол, ребенок все время просился у папы домой. Нарушителю грозит административный штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Госавтоинспекция Красноярска напоминает, что сообщить о замеченном водителе с признаками опьянения можно по телефону «Синяя линия» (263−10−19) или через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.