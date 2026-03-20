9News: прихожане мечети в Сиднее освистали премьер-министра и главу МИД

Инцидент произошел на фоне напряженности в мусульманской общине Австралии, связанной с позицией властей по конфликтам на Ближнем Востоке. Ранее представители мечети Али ибн Абу Талиба сообщали о получении писем с оскорблениями и угрозами и просили правительство страны о защите, отмечая, что после теракта на пляже Бондай, произошедшего 14 декабря 2025 года, «мусульманская община Сиднея была привлечена к коллективной ответственности за действия двух человек». В полиции штата Новый Южный Уэльс обещали провести расследование и найти отправителей писем, однако сделать это правоохранителям пока не удалось.