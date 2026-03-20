9News: прихожане мечети в Сиднее освистали премьер-министра и главу МИД

СИДНЕЙ, 20 марта. /ТАСС/. Прихожане крупнейшей мечети Австралии освистали премьер-министра страны Энтони Альбанезе и главу МИД Тони Бёрка, посетивших торжественные мероприятия по случаю праздника Ид аль-Фитр. Об этом сообщил телеканал 9News.
По его данным, часть прихожан мечети Али ибн Абу Талиба, расположенной в юго-западном пригороде Сиднея Лакемба, собравшихся на праздничную молитву, освистывали Альбанезе и Бёрка, выкрикивая в их адрес «позор», «бесчестие», «сторонники геноцида» и «убирайтесь отсюда».
Несмотря на прибытие полиции и попытки выступавших в мечети священнослужителей успокоить протестующих, премьер-министру и главе МИД Австралии пришлось покинуть праздник. Один из протестующих был выведен полицией.
Инцидент произошел на фоне напряженности в мусульманской общине Австралии, связанной с позицией властей по конфликтам на Ближнем Востоке. Ранее представители мечети Али ибн Абу Талиба сообщали о получении писем с оскорблениями и угрозами и просили правительство страны о защите, отмечая, что после теракта на пляже Бондай, произошедшего 14 декабря 2025 года, «мусульманская община Сиднея была привлечена к коллективной ответственности за действия двух человек». В полиции штата Новый Южный Уэльс обещали провести расследование и найти отправителей писем, однако сделать это правоохранителям пока не удалось.