В красноярском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон

«Вода для медведей — часть жизни, не зря на латыни они называются Ursus maritimus, что переводится как “медведь морской”. Уже сейчас Урсула и Ермак проводят в воде большую часть времени. Плавают, ныряют, играют. Для полярных хищников — это возможность поддержать природные навыки и заодно устроить небольшую тренировку. Природа вооружила белых медведей всем необходимым для холодной воды, под ней они спокойно проводят до двух минут, а от холода спасает внушительный слой подкожного жира и уникальное строение шерсти. Казалось бы, весна только начинается, по ночам еще минус — бассейны покрываются тонким льдом, но попробуйте объяснить медведям, что купаться рановато! Для них “моржевание” — дело привычное. У Урсулы есть одна милая особенность: завидев посетителей, она пытается с разбегу плюхнуться в бассейн, с размаху, чтобы поднять тучу брызг. Для нее окатить зрителей водой — отдельный вид развлечения, ради которого она готова нырять снова и снова. Можно сказать, у медведицы появилась новая весенняя забава. В общем, купальный сезон открыт. Медведи в восторге, а посетители рискуют выйти мокрыми, но довольными», — рассказали в парке.