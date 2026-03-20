Детская библиотека имени Сергея Михалкова отмечает 50-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Детская библиотека-филиал № 16 имени Сергей Владимирович Михалков в этом году празднует 50-летний юбилей. В честь знаменательной даты учреждение приглашает жителей и гостей города на специальные экскурсии, посвященные своей истории и творческому наследию писателя.
Посетителей библиотеки встречает интерактивная витрина с раритетными книгами, а в фойе развернута выставка, где представлены различные издания «Дяди Степы», фотографии писателя, иллюстрации к его произведениям и памятные подарки.
В сентябре 2026 года здесь планируется открытие детского культурно-просветительского центра «Родная речь», реализуемого при поддержке национальный проект «Семья». В его рамках появятся языковая лаборатория и театральная студия с современным оборудованием и новым зрительным залом.
Как отметила заместитель директора Централизованной библиотечной системы для детей имени Николай Островский Катерина Харахонова, библиотека продолжает развиваться и создавать условия для творческой самореализации детей. Полноценный запуск театральной студии запланирован на 2027 год.
Главной гордостью учреждения остается обширная коллекция произведений Михалкова — около 1500 экземпляров, среди которых 20 книг с автографами автора. Особое внимание привлекает и визитная карточка библиотеки — большая электронная книга «Дядя Степа», объединяющая различные издания произведения.
По словам заведующей Ольги Дедик, библиотека бережно хранит память о визите писателя в 1998 году и поддерживает связь с его семьей. В разное время здесь бывали известные представители творческой династии — Андрей Кончаловский, Артем Михалков и Надежда Михалкова.
Юбилейный год уже стартовал с флешмоба «Читаем “Дядю Степу”. Впереди гостей ждут конкурсы чтецов и рисунков, розыгрыши, а также выбор лучшего читателя и самой активной семьи, рассказали в мэрии.
