Ларису Долину уличили в высокомерии и короне на голове

Народная артистка Лариса Долина своими высказываниями и поведением после скандала с квартирой в Хамовниках, перевела себя в более низкий статус, поэтому ситуация, которая возникла во время ее выступления на фестивале «Триумф Джаза» в Санкт-Петербурге, несомненно может повторится. Об этом в беседе с aif.ru сказал продюсер Павел Рудченко.
Напомним, Долина завершала джазовый фестиваль и вышла к публике неожиданно для многих — в тот момент, когда саксофонист Игорь Бутман общался с аудиторией. Он попрощался со зрителями под овации и только затем анонсировал появление народной артистки. После этого зал покинуло около 50 человек. Демарш не смутил певицу: по крайней мере внешне она не подала виду, что чем-то обижена или оскорблена, и продолжала петь. Несмотря на произошедшее, некоторые поклонники всё же остались до конца и после выступления вручили Долиной цветы.
«Думаю, ситуация с уходом зрителей повторится и на других подобных концертах. Эта история будет длиться еще долго, потому что репутация артистки, как мне кажется, испорчена окончательно и бесповоротно. Поэтому я уже не верю в её большие сольные концерты. Теперь артистке придется ориентироваться на локальные клубные выступления, на небольшие джазовые площадки», — сказал Рудченко.
Продюсер констатировал, что, по сути, из эстрадной поп-артистки широкого масштаба Долина сама себя перевела в другой, более низкий статус.
«Своими заявлениями федеральным СМИ она “закапывает” себя всё глубже, демонстрируя истинное отношение к людям и зрителям. Её послание сводится к тому, что она всех “прощает” — прощает мошенников, хейтеров и тех, кто не согласен с её позицией. Но эта позиция воспринимается как высокомерная: она снова ставит себя выше всех, ведет себя так, будто носит “корону”», — пояснил Рудченко.
Дело Долиной по квартирному вопросу всё не утихает. Напомним, что певица подала в суд иск о взыскании 176 миллионов рублей к Анжеле Цырульниковой, фигурировавшей в уголовном деле как курьер, и «дропперам» Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.
Цырульникову приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей в ноябре 2025 года, Леонтьева и Каменецкого — к 7 годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, Основу — к четырем годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей.
