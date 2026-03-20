Ларису Долину уличили в высокомерии и короне на голове

Напомним, Долина завершала джазовый фестиваль и вышла к публике неожиданно для многих — в тот момент, когда саксофонист Игорь Бутман общался с аудиторией. Он попрощался со зрителями под овации и только затем анонсировал появление народной артистки. После этого зал покинуло около 50 человек. Демарш не смутил певицу: по крайней мере внешне она не подала виду, что чем-то обижена или оскорблена, и продолжала петь. Несмотря на произошедшее, некоторые поклонники всё же остались до конца и после выступления вручили Долиной цветы.