Ярость Ирана: атака на нефтяные заводы вызвала панику в США и мире

Иран 18 марта нанес удары по важнейшим объектам, имеющим стратегическое значение для мирового рынка. В частности, под прицелом оказалось крупнейшее в мире производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, расположенное в промышленном центре Рас-Лаффан, в 80 километрах от столицы Дохи. Этот объект является одним из ключевых поставщиков СПГ на мировой рынок.
Также был атакован нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском портовом городе Янбу. Порт Янбу имеет особое значение для Саудовской Аравии, поскольку сейчас представляет собой единственный альтернативный маршрут для экспорта нефти в обход блокированного Ормузского пролива.
Днем 19 марта СМИ сообщили, что ракета также попала в израильский нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.
Репутационный удар по США.
По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, эти удары несут значительные репутационные риски для Соединенных Штатов Америки и имеют ярко выраженную цель — выдавить Америку с Ближнего Востока.
«Дестабилизация обстановки, нанесение ударов по этим мощностям с одновременной блокировкой Ормуза — это сильный удар по репутации США. Все обращают внимание, что американские базы и американские инвестиции должны были защитить от ударов, но Иран все это опровергает», — сказал aif.ru эксперт.
Клинцевич подчеркнул, что Иран стремится продемонстрировать неспособность США обеспечить безопасность своих союзников и инвестиций в регионе. Эта атака также рассматривается как ответ Ирана на предыдущие удары Израиля по его нефтегазовым объектам.
Удар по мировой экономике.
Удары по ключевым энергетическим объектам в Катаре и Саудовской Аравии неизбежно вызовут глобальный экономический шок. Повышение цен на СПГ и нефть поставит в сложное положение страны, зависящие от импорта энергоносителей.
«Конечно, эти удары отразятся на поставках. Мир будет переживать очередной экономический шок, потому что цены будут расти. Странам с высокой зависимостью от поставок СПГ или нефти будет сложно. Мы уже видим, что ряд европейских стран стал распаковывать свои резервы для того, чтобы снизить колебания», — обратил внимание Андрей Клинцевич.
В данной ситуации, как отметил эксперт, Россия может получить значительные выгоды.
«России эта ситуация на руку, потому что перед Европой сейчас встанет выбор: отправить деньги на Украину или поддержать своих производителей, которым будет сложно оплачивать топливо для, допустим, сельхозпредприятий, газ для производства удобрений и так далее», — добавил он.
Эскалация на Ближнем Востоке может переориентировать европейские финансовые потоки и укрепить позиции России на энергетическом рынке.
США втягивают в провальную наземную операцию.
На фоне эскалации напряженности появляются опасения относительно возможности проведения наземной операции в Иране. Клинцевич указал на ряд факторов, свидетельствующих о такой подготовке.
«Мы видим продолжающуюся эскалацию, важно отметить, кто поднимается на ступень эскалации каждый раз выше. Это Израиль. Именно Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению “Южный Парс”, которое обеспечивает поставки газа внутри Ирана», — пояснил эксперт.
Клинцевич считает, что подобные действия Израиля направлены на втягивание американцев в наземную операцию.
Признаками готовности США к такой операции эксперт называет перемещение вертолетоносца Tripoli с группой морской пехоты быстрого реагирования, мобилизацию ресурсов в регионе и возможную переброску подразделений, таких как части быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США, прервавших учения.
«Все это говорит о том, что США готовятся», — констатировал эксперт.
Наземная операция, по мнению Клинцевича, приведет к большому количеству потерь среди американских солдат, что ставит под сомнение целесообразность такого шага.