10 баллов за год: назван самый выгодный стаж для пенсии

Многие считают, что можно работать нелегально или без официального оформления, а перед пенсией за несколько лет оформить пенсию и значительно повысить ее размер — но на деле это далеко не так, сообщает ИА DEITA.RU.
Для того чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо одновременно выполнить три обязательных условия: достигнуть установленного пенсионного возраста, иметь минимальный страховой стаж и накопить достаточное количество пенсионных баллов.
Этот набор условий остается актуальным в 2026 году: возраст для мужчин установлен на уровне 64 лет, а для женщин — 59 лет. Минимальный стаж для получения пенсии — не менее 15 лет, а для этого требуется еще и накопить не менее 30 пенсионных баллов, которые свидетельствуют об объеме уплаченных за человека страховых взносов.
Если гражданин всю жизнь работал неофициально и за него не было сделано страховых отчислений, то вполне вероятно, что у него отсутствуют и нужный стаж, и пенсионные баллы. В такой ситуации даже работа за несколько лет до выхода на пенсию не сможет кардинально изменить состояние дел, поскольку количество баллов, заработанных за короткий промежуток времени, обычно невелико, пишет портал PNZ.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать за один год, — 10. Но чтобы получить такие высокие показатели, необходим очень высокий доход — в 2025 году это примерно 230 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году — чуть более 248 тысяч рублей до налогообложения. Для большинства граждан эти суммы недостижимы, и поэтому теоретически возможные максимальные баллы остаются довольно далекими от реальности.
В случае, когда человек работал недолго или за небольшой доход, он, скорее всего, наберет не нужное количество баллов, чтобы получить страховую пенсию по старости. Тогда ему будет назначена социальная пенсия — более скромное пособие, предназначенное для тех, кто не способен накопить необходимый страховой стаж или баллы.
Такая пенсия выплачивается на пять лет позже обычного пенсионного возраста: в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин, а размер её фиксирован — около 8 824 рублей в месяц. Если эта сумма оказывается ниже прожиточного минимума в конкретном регионе, государство устанавливает социальную доплату, чтобы довести сумму до необходимого уровня.
Главным фактором, определяющим размер будущей пенсии, является объем страховых взносов, перечисленных работодателем на протяжении всей трудовой жизни. Официальная занятость и регулярные обязательные выплаты — это главный источник формирования пенсионных баллов, которые напрямую влияют на будущие выплаты.
Без официального труда и своевременных отчислений шанс получать достойную пенсию минимален. Чтобы следить за состоянием своих взносов, можно воспользоваться порталом Госуслуг или обратиться в территориальное отделение Социального фонда России. Там легко проверить, сколько баллов и взносов учтено за вас, и заранее планировать свою пенсию.