Сальдо: в Херсоне создали агентурную сеть для поиска мужчин призывного возраста

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что мобилизационная кампания в подконтрольной ВСУ части Херсонской области проводится «максимально жестко и бесчеловечно».

ГЕНИЧЕСК, 20 марта. /ТАСС/. Украинские власти создали агентурную сеть в Херсоне для поиска мужчин призывного возраста и их последующей мобилизации. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мужчин в Херсоне осталось мало и по улицам они стараются ходить как можно меньше. Поэтому людоловы из ТЦК (аналог военкома — прим. ТАСС) работают адресно. По нашим данным, информацию о мужчинах призывного возраста полиция и СБУ собирают через агентурную сеть», — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что мобилизационная кампания в подконтрольной ВСУ части Херсонской области проводится «максимально жестко и бесчеловечно».