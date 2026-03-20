Россиян предупредили о способах заражения клещевым энцефалитом: что важно знать

Роспотребнадзор: заразиться клещевым энцефалитом можно от сырого молока.

Источник: Комсомольская правда

Заражение клещевым энцефалитом возможно как при укусе насекомого, так и при употреблении в пищу некипяченого молока. Об этом рассказала глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура для РИА Новости.

Бабура пояснила, что главный способ заражения — это укус инфицированного клеща. Однако вирус может передаваться и через еду: если насекомое укусило животное, возбудитель попадает в его молоко.

Кроме того, инфекция способна проникнуть в кровь, если случайно раздавить присосавшегося клеща или сильно чесать место укуса.

Сырое молоко сельскохозяйственных животных, а также продукты из него без термообработки могут быть источником инфекции. В Роспотребнадзоре порекомендовали кипятить молоко перед едой.

На днях биолог Дмитрий Сафонов рассказал об опасности клещей хиаломма, которые активизировались на юге России.