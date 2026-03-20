Мокрый снег и потепление до +8С: погода в Красноярске на выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с осадками и перепадами температуры.
В пятницу, 20 марта, город накроет дождь со снегом. Днем температура поднимется до −2 градусов, к вечеру — до 0…+1С.
В субботу станет теплее — до +4 градусов. Осадки прекратятся, но небо останется пасмурным.
В воскресенье, 22 марта, воздух прогреется до +8 градусов, к ночи возможен дождь со снегом и +3С.
Рабочая неделя начнется с осадков, а температура воздуха составит около +5 градусов.