Жительница Красноярска Клавдия Хетчикова отметила вековой юбилей

Клавдии Хетчиковой из Красноярска исполнилось 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Центрального района Красноярска Клавдии Васильевне Хетчиковой исполнилось 100 лет. Об этом рассказали в мэрии. Она родилась в 1926 году в большой семье на Вятской земле. Во время Великой Отечественной войны труженица тыла работала на благо фронта: жала пшеницу и шила одежду. Также она окончила педагогическое училище и посвятила себя воспитанию подрастающего поколения, работая учителем начальных классов.

— Клавдия Васильевна — символ стойкости, трудолюбия и любви к жизни, пример для всех нас. Пусть каждый день будет для нее наполнен благодарностью, заботой и светом! — поздравляют красноярку.