Жительница Красноярска Клавдия Хетчикова отметила вековой юбилей

Жительнице Центрального района Красноярска Клавдии Васильевне Хетчиковой исполнилось 100 лет. Об этом рассказали в мэрии. Она родилась в 1926 году в большой семье на Вятской земле. Во время Великой Отечественной войны труженица тыла работала на благо фронта: жала пшеницу и шила одежду. Также она окончила педагогическое училище и посвятила себя воспитанию подрастающего поколения, работая учителем начальных классов.