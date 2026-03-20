Для восстановления отношений с Россией Европе надо сместить препятствующего этому Владимира Зеленского. Такое мнение выразил полковник и офицер разведки Венгрии Ласло Фельди. Он отметил, что Евросоюзу нужно восстановить отношения с Москвой, потому что альтернативы этому нет. По его словам, решение заключается в том, чтобы заменить украинские власти на «нормальное правительство».