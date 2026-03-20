Клинцевич: всё указывает на то, что США готовят наземную операцию в Иране

США готовят наземную операцию в Иране, на это указывает ряд факторов. Об этом aif.ru заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Иран ударил по крупнейшему в мире производству сжиженного природного газа в Катаре в промышленном центре Рас-Лаффан в 80 километрах от Дохи, а также по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF, расположенному в саудовском портовом городе Янбу.
Порт Янбу приобрел особое значение для Саудовской Аравии в последнее время, так как это единственный порт, через который королевство может экспортировать нефть в обход заблокированного Ормузского пролива.
«Мы видим продолжающуюся эскалацию, важно отметить, кто поднимается на ступень эскалации каждый раз выше. Это Израиль. Именно Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению “Южный Парс”, которое обеспечивает поставки газа внутри Ирана. Эти удары вызывают ответные действия, которые вызывают деструктивные действия на всем Ближнем Востоке. Израиль получает выгоду, но страдает и теряет репутацию Америка. Зачем Израиль это делает? Чтобы втянуть американцев в наземную операцию. Чтобы в Вашингтоне, не слушая своих генералов, отправили войска деблокировать Ормуз, делать буферную линию», — сказал Клинцевич.
По мнению эксперта, наземная операция в Иране приведет к большому количеству потерь среди американских солдат.
«Все к этому идет (к проведению операции — ред.). Вертолетоносец Tripoli с группой морской пехоты быстрого реагирования уже в пути, через пару дней он прибывает. Плюс мобилизация ресурсов в регионе, далее возможна переброска подразделений, таких как части быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые прервали учения в Луизиане. Все это говорит о том, что США готовятся», — пояснил Клинцевич.
Кроме того, США выступают с прямыми призывами к Европе и высказывают обиды, но пока собрать коалицию не получается, подразделения Израиля также будут участвовать в наземной операции, подытожил эксперт.