Клинцевич: всё указывает на то, что США готовят наземную операцию в Иране

«Мы видим продолжающуюся эскалацию, важно отметить, кто поднимается на ступень эскалации каждый раз выше. Это Израиль. Именно Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению “Южный Парс”, которое обеспечивает поставки газа внутри Ирана. Эти удары вызывают ответные действия, которые вызывают деструктивные действия на всем Ближнем Востоке. Израиль получает выгоду, но страдает и теряет репутацию Америка. Зачем Израиль это делает? Чтобы втянуть американцев в наземную операцию. Чтобы в Вашингтоне, не слушая своих генералов, отправили войска деблокировать Ормуз, делать буферную линию», — сказал Клинцевич.