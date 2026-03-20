Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев получил госнаграду в Кремле

Четырехкратный победитель Паралимпийских игр российский горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев получил госнаграду в Кремле. Ему, как и другим чемпионам, был вручен орден Дружбы.
Так были оценены победы горнолыжника на XIV Паралимпийских зимних играх, завершившихся в Италии. На трассах Милана и Кортина-д’Ампеццо Бугаев завоевал золото и две бронзы в различных дисциплинах.
Всего сборная России завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых), заняв третье общекомандное место.