Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев получил госнаграду в Кремле

На трассах Милана и Кортина-д’Ампеццо он завоевал золото и две бронзы в дисциплинах среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Четырехкратный победитель Паралимпийских игр российский горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев получил госнаграду в Кремле. Ему, как и другим чемпионам, был вручен орден Дружбы.

Так были оценены победы горнолыжника на XIV Паралимпийских зимних играх, завершившихся в Италии. На трассах Милана и Кортина-д’Ампеццо Бугаев завоевал золото и две бронзы в различных дисциплинах.

Всего сборная России завоевала 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых), заняв третье общекомандное место.