Онищенко предупредил о рисках после заражения животных в Новосибирской области

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Люди тоже болеют пастереллезом — инфекцией, очаги которой выявлены в Новосибирской области, — но не так сильно, как животные. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Люди тоже болеют, но, слава богу, не так. Надеюсь, что там не произойдет этого. Собственно, скот уничтожают для того, чтобы не болели люди», — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что в той форме инфекции, которая зафиксирована в Новосибирской области, нет ничего необычного, просто о данном заболевании в последнее время забыли, ситуацию никто не контролировал.