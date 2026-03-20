Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Думской продают помещение бывшего гастробара за 20 миллионов рублей

Площадь в историческом здании 1911 года оценили в 20 млн рублей, также рассматривается вариант долгосрочной аренды.

Источник: Om1 Омск

В Омске на улице Думской продолжают искать покупателей для коммерческих площадей, где раньше работали заведения общепита. На этот раз на продажу выставили помещение в доме № 3, где ранее располагался гастробар «Библиотека».

Речь идёт о помещении площадью 182,3 квадратного метра в цокольном этаже. В объявлении указана стоимость в 20 млн рублей. При этом собственник готов рассмотреть не только продажу, но и вариант долгосрочной аренды.

Здание на Думской, 3 находится в исторической части города и было построено в 1911 году. По этому же адресу работает музей «Либеров-центр», хорошо известный омичам.

Ранее на этой же улице уже выставляли на продажу помещение в здании Омского горсовета, где прежде работал ресторан. Таким образом, на Думской освобождаются сразу несколько площадок, которые раньше занимали заведения общепита.