Маск положительно оценил теорию развития цивилизаций, предложенную ученым СССР

Советский астрофизик Николай Кардашев предложил свою шкалу в 1964 году. «Шкала Кардашева» представляет собой классификацию уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии. Ученый предположил, что стадии внеземных цивилизаций Вселенной можно классифицировать всего на три типа, и, согласно его теории, человеческая цивилизация еще не достигла типа I, так как способна использовать только часть энергии, которая имеется на Земле.