Маск положительно оценил теорию развития цивилизаций, предложенную ученым СССР

Советский астрофизик Николай Кардашев предположил, что стадии внеземных цивилизаций Вселенной можно классифицировать всего на три типа, и человеческая цивилизация еще не достигла I стадии.

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Илон Маск позитивно оценил теорию советского ученого Николая Кардашева о развитии цивилизаций.

«Мило», — говорится в публикации бизнесмена в Х. Таким образом Маск отреагировал на публикацию другого пользователя о том, что цивилизация в соответствии с теорией Кардашева могла перейти к новому типу.

Советский астрофизик Николай Кардашев предложил свою шкалу в 1964 году. «Шкала Кардашева» представляет собой классификацию уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии. Ученый предположил, что стадии внеземных цивилизаций Вселенной можно классифицировать всего на три типа, и, согласно его теории, человеческая цивилизация еще не достигла типа I, так как способна использовать только часть энергии, которая имеется на Земле.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
