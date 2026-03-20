30 населённых пунктов под угрозой: Казахстан входит в опасный паводковый сезон

Казахстан входит в очередной паводковый сезон с усиленной подготовкой и заметно расширенными мерами безопасности. На фоне прошлогодних подтоплений власти делают ставку на системный контроль, цифровое моделирование рисков и модернизацию инфраструктуры. Но ключевой вопрос остается прежним — насколько этого достаточно, чтобы избежать повторения кризисных сценариев. Подробности выясняла корреспондент BAQ.KZ., направив запросы Министерство водных ресуров и ирригации и МЧС.
Согласно прогнозу, основной ресурс будет сосредоточен в регионах повышенного риска — Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай. Именно здесь исторически фиксируются наиболее сложные паводковые ситуации.
При этом цифровые системы уже выдали конкретный результат. На основе данных РГП «Казгидромет» и программ Talsim-NG смоделирована потенциальная угроза для 30 населенных пунктов сразу в нескольких регионах — от Акмолинской до Западно-Казахстанской области. Это означает, что риск не гипотетический, а просчитанный.
Фактически речь идет о переходе к новой модели управления, когда государство заранее видит проблемные точки и может работать на опережение.
Водохранилища: запас есть, но он разный по стране.
По состоянию на 10 марта все водохранилища работают в утвержденном режиме. Однако ситуация по регионам неоднородна.
Север и центр страны показывают одинаковый уровень накопления — 67%. При этом в северных регионах общий объем воды достигает 2071,5 млн кубометров, а свободная емкость — 641,5 млн. Это важный показатель: наличие свободного объема означает возможность принять паводковую воду без критических последствий.
На западе ситуация более чувствительная — заполнение составляет 59%. Отдельные водохранилища, такие как Кировский (31%) и Актюбинское (42%), демонстрируют относительно низкие показатели, что может как снижать давление, так и указывать на нестабильность водного баланса.
Самая высокая нагрузка фиксируется на востоке — 81% заполнения при колоссальном проектном объеме в 53 060 млн кубометров. В Усть-Каменогорское водохранилище уже заполнено на 95%, что требует особенно точного регулирования.
Южные регионы пока работают в режиме накопления, остальные — в плановом режиме. При этом расчеты пропуска паводковых вод проводятся каждые 10 дней, что говорит о постоянной корректировке сценариев.
Ставка на контроль: проверки ГТС и рост штата.
Один из ключевых выводов последних лет — слабые места в инфраструктуре. В ответ на это власти резко увеличили объемы обследований.
Если в 2025 году проверено 56 гидротехнических сооружений, то в 2026 году их число вырастет до 175. Это более чем в 2 раза выше уровня 2024 года и в 3 раза — 2025 года. До 2028 года планируется охватить 557 объектов.
Параллельно усиливается кадровая база. В специализированных коммунальных предприятиях уже работают 1193 человека — на 35% больше, чем годом ранее. Это прямой ответ на дефицит специалистов, который ранее критиковался экспертами.
Важно и то, что на баланс дополнительно принято более 100 объектов. Это означает, что государство постепенно централизует контроль над гидросооружениями, снижая риск «бесхозных» объектов.
Очистка рек: масштаб есть, но сроки растянуты.
Отдельный блок — санация русел рек. Запланирована очистка 52 участков общей протяженностью 814,06 км в 10 областях.
На сегодняшний день выполнено 11 мероприятий — это 166,98 км. В 2026 году планируется еще 192,55 км, а в 2027 — сразу 389,22 км.
Ключевой момент — значительная часть работ все еще впереди. Это означает, что в ближайший паводковый сезон страна входит с частично реализованной программой, а не завершенной системой защиты.
Впервые создана отдельная рабочая группа с Российской Федерацией по пропуску половодий и паводков. Это критически важно, учитывая трансграничный характер многих рек.
В феврале в Астане прошло 4-е заседание совместной комиссии, где были выработаны конкретные рекомендации по режимам работы водохранилищ. Это снижает риск несогласованных действий, которые ранее могли усиливать паводковую нагрузку.
Круглосуточный штаб: реакция в режиме реального времени.
С 1 марта работает оперативный противопаводковый штаб в круглосуточном режиме. В него включены сразу несколько министерств — от водных ресурсов до здравоохранения и цифрового развития.
Фактически это единый центр управления, который отслеживает гидрологическую обстановку и состояние населенных пунктов в режиме реального времени. Все службы переведены в повышенную готовность, а решения в случае ухудшения ситуации обещают принимать незамедлительно.
Казахстан подходит к паводкам 2026 года с более подготовленной системой, чем год назад. Есть цифровое моделирование, увеличенные проверки, рост штата и масштабные инфраструктурные проекты.
Однако остаются и уязвимости. Это неравномерная заполненность водохранилищ, незавершенные работы по очистке рек и наличие уже смоделированных зон риска.
Именно поэтому текущая стратегия строится не на предотвращении паводков как явления, а на управлении последствиями. И от того, насколько эффективно сработает эта система в пиковый период, будет зависеть главный показатель — безопасность людей.