Житель Ачинска пожаловался в Роспотребнадзор на компанию каршеринга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска заключил устный договор с компанией ООО «Миля. Инвест» на аренду автомобиля сроком на одни сутки в соседнем регионе. Об услуге он узнал через интернет и согласовал условия по телефону.
Стоимость аренды составила 2 900 рублей, при этом дополнительно требовалось внести залог в размере 5 000 рублей. Указанную сумму мужчина перевел безналичным способом на реквизиты компании.
После возврата автомобиля мужчина неоднократно пытался вернуть залог, однако арендодатель деньги не возвращал.
В сложившейся ситуации мужчина обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проконсультировали заявителя и помогли составить претензию в адрес компании.
После получения претензии ООО «Миля. Инвест» вернуло потребителю залог в полном объеме. В Роспотребнадзоре напоминают, что при возникновении подобных ситуаций граждане вправе обращаться за защитой своих прав и получать квалифицированную помощь.