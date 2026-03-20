Житель Ачинска пожаловался в Роспотребнадзор на компанию каршеринга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Ачинска заключил устный договор с компанией ООО «Миля. Инвест» на аренду автомобиля сроком на одни сутки в соседнем регионе. Об услуге он узнал через интернет и согласовал условия по телефону.

Источник: НИА Красноярск

Стоимость аренды составила 2 900 рублей, при этом дополнительно требовалось внести залог в размере 5 000 рублей. Указанную сумму мужчина перевел безналичным способом на реквизиты компании.

После возврата автомобиля мужчина неоднократно пытался вернуть залог, однако арендодатель деньги не возвращал.

В сложившейся ситуации мужчина обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проконсультировали заявителя и помогли составить претензию в адрес компании.

После получения претензии ООО «Миля. Инвест» вернуло потребителю залог в полном объеме. В Роспотребнадзоре напоминают, что при возникновении подобных ситуаций граждане вправе обращаться за защитой своих прав и получать квалифицированную помощь.